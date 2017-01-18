﻿二手屋苑紛錄市價承接

美聯高級營業經理陸家民表示，屯門豫豐花園11座低層A室，面積362方呎，兩房間隔，享開揚景觀，以約385萬元成交，呎價為10635元，據了解，買家為外區上車客，購入作自住。原業主於2007年4月以約143萬元購入上述物業，帳面獲利約242萬元。
世紀21奇豐助理區域營業董事周淑萍表示，沙田翠湖花園F座中層3室，面積733方呎，屬3房連套房間隔，望河景，連1個車位以800萬元售出，呎價10914元，屬市價水平。原業主於1994年9月以550萬元購入，帳面獲利250萬元離場。
祥益地產分行主管林英傑示，屯門居屋翠寧花園錄得一宗區內首置客成交個案，為4座高層G室，面積592方呎，為3房間隔，以471.8萬元（自由市場價）購入，呎價為7970元，屬市場價成交。
利嘉閣分行經理梁浩賢表示，灣仔YORK PLACE中層A室，面積660方呎，以1475萬元易主，呎價22348元，據了解，賣方於2009年6月以約1135.8萬元購入上述單位，持貨至今轉售，帳面獲利339.2萬元。
世紀21北山地產營業董事嚴智贇表示，北角富澤花園富慧閣中層G室，面積697方呎，獲外區換樓客以1100萬元承接，呎價15782元。