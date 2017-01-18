 Advertisement
  • 2017年1月18日 星期三
  • 19º
  • 82%
熱門： 林鄭月娥名店Outlet曾蔭權案容祖兒曾俊華

日報新聞 > 地產

﻿杏花邨中層兩房獲1.53萬承租

2017-01-18 列印
　　二手租賃個案持續，Q房網聯席董事招潔冰表示，柴灣杏花邨6座中層7室，面積453方呎，屬2房間隔，獲租客以1.53萬元承租，呎租約為33.8元，據了解，業主於2014年8月以530萬元購入，租金回報近3.5厘。

河畔花園呎租36.4元

　　世紀21奇豐分行經理趙詠欣表示，馬鞍山迎海‧駿岸7座高層B室，面積565方呎，屬2房間隔，望海景，以月租1.75萬元租出，呎租約31元。據了解，業主於2016年斥917萬元一手購入，租金回報達2.3厘。

　　中原副分區營業經理招錦昌表示，沙田河畔花園C座中層2室，面積269方呎，兩房間隔，以9800元租出，呎租36.4元。業主於2015年12月以303萬元購入單位，是次租出單位可享約3.9厘租金回報。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd