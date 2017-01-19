﻿雅麗居寬敞大廳悠然寫意 罕有頂層複式

何文田是傳統豪宅區，當中由2座物業組成的雅麗居，設有私人會所及泳池，是次介紹罕有頂層複式特色單位，室內裝修以淺色為主，配以假天花及特色吊燈，營造亮麗高雅家居，賣點是附設天台及平台，何文田與及啟德郵輪碼頭一帶開揚美景，盡入眼簾。



單位主要賣點是附設天台及平台，提供寬敞室外空間，可欣賞不同角度景觀，天台面積349方呎，地台鋪上紅磚，並放置綠色盆栽及白色椅，洋溢出自然氣息，在此外望是360度亞皆老街及何文田一帶景致。而平台面積495方呎，選用灰色地台及椅組合，一樣擺放盆栽及白色搖搖椅，安坐於搖搖椅擺盪，恍似空中飛翔般感覺。



至於室內佈局亦略花心思，低層為大廳及廚房位置，大廳佈局以淺色為主調，配以假天花及不同款式別致吊燈，旁邊有多個大窗戶，引入充足光線，並內置樓梯直達天台，樓梯旁全為窗戶設計，沿路可欣賞室外景致。廚房備有啡白色廚櫃配套，感覺高雅。浴室採用圖案牆磚及淺色潔具，美觀整潔。



單位3房均設於高層位置，其中主人房為套房設計，房間裝修以淺色為主，同時備有偌大窗戶，空間倍感寬敞。主人套房空間寬敞，容納大型寢具綽綽有餘，一旁設有玻璃趟門外接平台。其中1房使用粉色牆身設計，散發出浪漫氣氛。



4房1套設計



以上介紹單位為雅麗居1座頂樓複式連天台及平台單位，室內實用面積1409方呎，天台面積349方呎，平台面積495方呎，現業主以意向價4200萬元連1車位放售，實用面積呎價29808元，雅麗居共設有12個複式連天台及平台單位，是次介紹為唯一放盤，現時約有9個分層單位放售，平均實用面積呎叫價18000元。最近錄得1座低層C室易手，實用面積529方呎，成交價812萬元，實用面積呎價15350元。



雅麗居由2座分層物業組成，設有停車場及私人會所，會所設施有網球場，室外泳池及閱讀區，為住客提供消閒節目。該豪宅接連亞皆老街有小巴及巴士站，穿梭九龍及港島甚為方便。住客乘坐約10分鐘車程可達旺角區，區內有多個商場及食肆林立，同時可選擇到港鐵旺角站轉乘港鐵，前往各處更為快捷方便。