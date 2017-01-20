﻿融園精緻裝潢優雅廳堂 吊燈點綴一室

跑馬地是傳統豪宅區，是次帶大家參觀位於大坑道的融園，放盤為實用面積1287方呎，室內佈置甚有格調，配以掛畫及吊燈裝飾，大方雅致。



業主對裝修頗為講究，選用地氈及掛畫等元素，將東西文化融為一體。大廳是單位焦點所在，大廳設有長形假天花及宮廷式吊燈，氣派不凡。客廳中央鋪上黑色圖案地氈，周邊置不同款式沙發，沙發背後牆身有掛畫點綴，一旁備有偌大窗戶，打造光亮富藝術的閒談格局。靠近大門為飯廳位置，飯廳沿用客廳佈局風格，並擺放圓形木製餐枱，兩旁分別放置擺設的裝飾櫃，及金邊形牆鏡，為膳空間加添美感。



掛畫添藝術氣息



單位3房間隔，另設工人房，房間採用不同地台設計，營造個人化空間。主人房為套房設計，套房面積寬敞，套房使用淺色地台，可容納大型寢具，牀頭牆身鋪上棕色木板，一旁備有多個窗戶，予人光亮暖意感覺。餘下房間方正實用，有足夠活動空間。廚房設有上下排淺色廚櫃，並放置小餐枱椅，提供溫馨的進膳環境。浴室牆身及地台鋪上白色雲石，並設有長牆鏡裝飾，亮麗整潔。



以上介紹單位為融園中層單位，實用面積1287方呎，現業主以2250萬元連1個有蓋車位放售，實用面積呎價17483元。



現時融園約有2個單位放售，實用面積呎叫價17900元。最近要追溯至6月份，錄得1宗單號屋交投，實用面積2160方呎，成交價2300萬元，實用面積呎價10648元。最近於2011年錄得高層單位易手，實用面積1287方呎，成交價1580萬元，實用面積呎價12277元。



融園為單幢式物業，接連大坑道有小巴及巴士行駛，往返港島各區。至於購物方面，住客乘坐約10分鐘車程可達銅鑼灣，無論消閒及娛樂均甚為方便，並可轉乘港鐵站，提供快捷舒適的交通工具。