﻿翡翠花園高曠廳堂寬敞舒適 弧形賞景大窗

大埔翡翠花園是區內老牌豪宅屋苑，配套設施齊全，共提供200多伙分層及洋房單位。是次介紹的洋房樓底特高，廳中弧形落地大窗猶如銀幕，窗外藍天白雲，加上綠樹襯托，儼如山水油畫般優美怡人。



翡翠花園坐落大埔公路大埔滘段，地勢較高，視野廣闊開揚。屋苑共設40幢洋房，均採兩層設計，連私家花園，擁弧形落地屏幕大窗，極具豪宅氣派。推介單位實用面積1987方呎，採4房1套房間隔，翠綠環抱，低調豪華。



單位以純白色為基礎，搭配多組木系家具，營造休閒舒適的家庭空間。內部兩廳採分層設計，甫入大宅，先抵飯廳。廳中相當寬敞，長桌置中，並未用盡周邊所有空間，凸出一室之闊落實用。一側可望低半層的客廳，並透過落地大窗賞自家園景，用膳環境開揚。



往下走數階即抵客廳，面積較大，享更高樓底，高曠寬闊，加上牆身及地板皆選用純白色，整體感覺更為通透企理。而單位最大賣點定必是其到頂落地大玻璃窗，呈弧形向外凸出，儼如大銀幕，180度觀賞窗外景色，華麗具氣派。大窗旁設玻璃門往花園，兩方面同時引景入室，採光度亦大大提高。花園佔地廣闊，為住戶提供戶外活動空間，園內地板以石磚鋪設，擺放了各式戶外用品及桌椅，閒時於此舉辦活動實為樂事。



臥室休閒舒適



大宅一樓全層為寢區，共設4房1套。主人套房亦以木系為主，整室用色柔和低調，外連半圓形平台，可見平台有綠樹圍繞，置身其中更可享遠海景，配合藍天白雲，為房內帶來油畫般完美景致。房內間隔四正，大牀置中，牀尾仍有餘裕，貼牆設置整排大衣櫥，無損空間感。



單位廚房為開放式中島設計，承襲整屋風格，選用純白及木製廚櫃，收納量充足。另外，大屋浴室均設有浴缸及淋浴間，廁具保養簇新，選用深灰石材作用料，又設對流窗保持室內通爽。



上述介紹單位為翡翠花園雙號屋，實用面積1987方呎，3房改4房2廳連1套房間隔，另設花園，現時業主以3800萬元放售，實用面積呎價19124元。