﻿東半山豪宅錄高價承接 老牌屋苑受捧

2017年1月，東半山豪宅市場表現逐漸回穩，睇樓量較去年12月上升，造價方面亦不錯，如老牌豪宅屋苑嘉雲臺更錄得新高價入市個案，而毗鄰的比華利山亦有高市價易手，主要由於一手新盤錄大額成交，業主轉趨心雄，同時亦刺激買家加快入市，但成交量方面仍於低位徘徊。



利嘉閣地產高級客戶經理黃家曦表示，踏入1月份，東半山豪宅交投表現平平，月內暫錄5宗二手交投，造價方面卻相當理想，當中不乏高市價易手，例如渣甸山豪宅嘉雲臺4座低層A室，實用面積1439方呎，3房間隔，獲買家連車位以約3218萬元承接，實用呎價22363元，屬屋苑低層同類型單位新高。



黃氏指，由於山頂豪宅新盤Mount Nicholson續錄大額成交，不少業主跟隨調高叫價，如大坑道康馨園一低層單位，原叫價3200萬元，得悉Mount Nicholson逾億元成交後，即加價至3500萬元，升幅近1成。



嘉雲臺3房3218萬沽



業主叫價進取兼強硬，且看似有上升趨勢，促使買家加快入市，因而造就高價成交。事實上，早前的辣招與息魔令不少買家抱持觀望態度，欲待樓市回落，但事過一段時間，有見樓價依然硬淨，業主態度亦未有軟化，且盤源有收窄現象，擔憂新盤高價成交及盤源短缺會令樓價進一步上升，故調整入市步伐，望趕在此之前入市。



嘉苑均呎叫價1.9萬



黃家曦補充，嘉雲臺月內暫錄上述1宗成交，而去年12月則有3宗，平均實用呎價24448元，其中1宗同是新高價，為7座中層A室，實用面積1507方呎，以3860萬元易手，呎價25614元，創屋苑同類型單位新高。屋苑現約有10個放盤，平均實呎叫價34400元，目前入場單位有8座中層B室，實用面積1300方呎，3房間隔，叫價3880萬元，呎價29846元。



而坐落於肇輝臺的嘉苑於2017年暫未錄得成交，而去年12月則有1宗高市價個案，為B座高層4室，實用面積1192方呎，以2100萬元易手，實用呎價約17617元，稍高於市價。嘉苑現約有11個放盤，平均呎價約19000元。入場單位有B座低層戶，實用面積1158方呎，業主叫價1900萬元，呎價16408元。



光明臺暫錄一買賣



美聯物業客戶經理徐榮勛透露，由2座組成的光明臺，單位呎碼相對較細，入場門檻亦較低。物業月內暫錄1宗成交，為2座中層D室，實用面積730方呎，3房間隔，以1328萬元連租約易手，實用呎價18192元。回顧去年12月共有3宗二手成交，平均呎價17811元。屋苑現約有54個放盤，32個為連租約放售，實呎叫價約18555元左右。目前2房入場單位有1座低層E室，實用面積616方呎，叫價918萬元，呎價14903元。