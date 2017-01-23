﻿粉嶺上水村屋錄零星成交 上車客主導 連約放盤主導

粉嶺上水村屋向來由上車客主導，但現時大部份放盤均連租約，導致近月僅得零星買賣成交，兩區均由租賃撐市，去年12月錄逾10宗承租個案。本刊今次介紹2個粉嶺放盤，分別為凹下村頂層連天台及獅頭嶺村地下單位，叫價278萬元和308萬元；上水則有河上鄉頂層連天台以398萬元放售。



創富物業營運董事盧小姐指出，「粉嶺市場主要由區內換樓客及上車客撐市，去年11月和12月分別錄得約5至6宗買賣成交，買賣雙方均抱觀望心態未敢出擊，尤其臨近新年，睇樓量亦開始減少，導致交投疏落。」



匙盤僅3個



現時區內放盤約有50個，但貼市價的僅10個，匙盤更得3個，業主普遍提供約5%至10%的議幅，而房地產物業發言人馬小姐亦提及，也有約5%業主因「賣唔出」轉放租，如軍地村便有地下連花園單位原放盤430萬元，現轉以1.3萬元放租。現時700方呎分層單位約以300萬元入場。



馬氏又表示，「粉嶺租務市場則有向好趨勢，去年12月錄逾10宗，區內目前有約60至80個放租盤，但業主叫租企硬亦『揀客』，大多不願租予有養寵物的租客，現時700方呎分層單位一般叫價7,000至8,000元。」



鄰區的上水村屋買賣成交更顯冷清，龍豐地產營業部董事鍾先生透露，「辣招冰封了去年11月的上水村屋市場，直至去年12月中終於破蛋，錄得1宗杭頭村寶樹花園的700方呎中層單位成交，獲區內上車客以308萬元承接，亦是整月的唯一成交。」



「齋睇唔買」成交冷清



鍾氏更直言，睇樓氣氛其實一直保持旺盛，但全部「齋睇唔買」，辣招影響加上後市未明朗，交投量相信要到3、4月才有好轉。現時區內盤源超過100個，但大部份連租約，匙盤僅得1至2成，業主一直收租「唔急賣」，故大多抱著「價啱先賣」心態不肯減價。現時700方呎地下連租約入場價300萬元，而交吉的地下連花園單位則以318萬元起步。



上水區亦以租賃救亡，12月同錄逾10宗租賃，700方呎分層戶最平月租7,500元。