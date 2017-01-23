﻿御龍山錄豪付辣稅入市個案

美聯首席高級營業經理陳國志稱，御龍山8座中層B室，面積1426方呎，向東南，以2428萬元成交，呎價17027元，新買家為內地用家，是次需付樓價3成的新辣稅，涉約728.4萬元。
此外，利嘉閣市務經理劉景駿指，東涌影岸‧紅3期A座中層F室，面積539方呎，望山景及海景，以610萬元獲外籍商人承接，呎價11317元，新買家需付30%新辣稅，即約183萬元。
兆軒苑低層420萬成交
祥益營業副董事胡志偉表示，屯門居屋兆軒苑B座低層16室，面積598方呎，以420萬元（已補地價）成交，造價創該屋苑的歷史新高，平均呎價約7023元。
美聯營業經理吳嘉權稱，沙田第一城16座高層D室，面積327方呎，以465萬元獲外區換樓客承接，呎價約14220元，原業主於2013年8月入市，3年間帳面獲利125萬元，物業期內升值37%。
中原分行經理霍栢雄稱，大圍名城1期3座中層SB室，以960萬元成交，面積785方呎，呎價12229元，新買家為換樓客。原業主於2010年以754萬元購入單位，物業於7年間升值27%。
世紀21奇豐營業董事廖振雄表示，西貢蠔新村單號屋地下連1樓複式戶，剛以690萬元沽出，建築面積約1400方呎，可望山景，建築呎價約4929元。