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﻿環翠園獲5.8萬元承租

2017-01-23 列印
　　利嘉閣分行經理梁志偉表示，山頂環翠園C座高層02室，實用面積約1070方呎，屬兩房兩廳連一套房間隔，外望可享開揚景色，業主叫價企硬，租客在零議價空間下，以月租5.8萬元租出，實用呎租約54.2元。梁志偉補充，上述為環翠園於本月錄得的首宗租賃成交。現時屋苑有3個二手租盤盤源提供，同類型單位最低入場費由約5.5萬元起。

　　中原分區經理周偉航表示，火炭御龍山11座高層D室，實用面積494方呎，兩房間隔，以20000元租出，實用平均呎租40.5元。周偉航指，新租客感單位交通方便，價錢合理，即租入單位自住，業主於2012年以598萬元購入單位。

　　世紀21富山地產聯席董事劉倩彤表示，鑽石山龍蟠苑F座高層08室租務成交，實用面積353方呎，1房間隔，座向南面享開揚景，放盤不足2個月，原月租開價1.3萬元，經議價後以月租1.2萬元租出，實用呎租34元，屬市價水平。
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