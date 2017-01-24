﻿簡約三色居 襯托寧靜海景

能襯托怡人景致的居所不一定要豪華裝修，只要善用黑、白、灰等三大「入門」色調，即能產生了不起的「視覺效果」，既不搶風景又能增添家居特色。以是次的設計個案為例，單位間隔沒有作出太大改動，設計師巧妙地利用特色牆飾，便能將單位變得煥然一新，再配以窗外的寧靜海景，令室內空間有更豐富的層次。



本設計個案位於馬鞍山的迎海‧星灣御之內，實用面積約540方呎，間隔為2房連貯物室設計，為戶主夫婦及2個小朋友的家。由於單位本身享有海景，所以室內設計師Janet在顏色及建材運用上，以白、灰簡單色調和具質感的牆飾，襯托室外自然景觀。



深淺牆飾添藝術感



客飯廳分別用上一深一淺的牆身，客廳一側的牆身綴以由白色文化石砌成的不規則圖案，飯廳牆身則用上深灰石屎牆飾設計，兩者對比下更添藝術感。



飯廳放置深啡木質餐桌及椅子，而上方加裝玻璃罩燈，配搭自然之餘亦不失時尚。天花邊緣位置亦加設了冷氣槽，以裝飾分體式冷氣機，減少突兀感，使視覺上較為統一。



大門玄關旁設置淺灰色組合櫃，並以黑玻璃為櫃面，方便要求有足夠貯物空間的戶主夫婦置物，組合櫃加入燈槽滲光效果，使整體配搭更和諧。另為了滿足戶主夫婦對貯物的需要，設計師將貯物室改為衣帽間，方便各人放置衣物及雜物。



圓弧形地台設計



經過房間走廊，盡頭是主人房位置。主人房的一大設計特色是加高地台，圓弧形的梯級，加上內嵌燈槽的滲光效果，營造出較輕盈的視覺效果之外，同時亦顧及實用性──地台高度「追平」了睡房的窗台，以善用空間放置睡牀，而地台亦同時照顧到貯物的需要。



於主人房牆身則使用了灰色捫布，再以數條鏡面黑玻璃作分隔，牆身色彩不會流於單調乏味之餘，亦能映襯出窗外海景藍光，置身其中彷彿已在臨海。



童話主題兒童房



房內放置了黑色玻璃衣櫃，櫃內裝設照明燈，而睡牀旁邊設有梳妝枱，枱面及抽屜以下的部份內藏於地台中，梳妝枱和地台之間亦預留了位置讓戶主坐下，此設計的特點是能使梳妝枱與旁邊的睡牀看齊，不會產生突兀感。



戶主夫婦的2個小孩，分別為喜歡粉紅色的大女兒及出生不久的小寶寶，故睡房主要遵照大女兒的喜好設計，以粉紅、白色作為主調。睡房牆身使用了粉紅花紋牆紙，睡牀就使用了童話式主題的高架牀連貯物櫃，牀架及櫃身均印上繽紛圖案以增加童趣，睡牀下裝設了內嵌燈槽，讓戶主女兒在晚上也能專注溫習。







