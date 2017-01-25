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﻿維港灣獲2.9萬元承租

2017-01-25 列印
　　二手頻錄租務個案，香港置業營業經理梁倩薏表示，奧運站維港灣5座高層C室，面積703方呎，屬3房間隔，以約2.9萬元租出，呎租約41.3元，原業主於2005年4月斥資約485萬元購入，可享租金回報約7.2厘。

都會駅呎租35.6元

　　Q房網高級營業經理麥正麟表示，將軍澳都會駅2座高層A室，面積492方呎，屬兩房間隔，望市景，獲租客以1.75萬元承租，呎租約為35.6元。

  據了解，業主於2010年2月以345萬元購入上述單位，按買入價計算，租金回報高達6.1厘。

　　祥益地產營業副董事胡志偉表示，屯門盈豐園2座中層H室，面積415方呎，屬兩房間隔，獲區內客以9500元承租，呎租為22.9元。
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