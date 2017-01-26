﻿雅利德樺臺柔光廳堂 眺望開揚市景

位於牧愛街的雅利德樺臺，是何文田區單幢式豪宅，是次介紹中層放盤，全屋裝修以木及黑色家具主題，配以特色吊燈及偌大窗戶點綴，倍感光亮通明，塑造有層次的起居空間。



大廳佈置以簡約為主，採用白色牆身及棕色地台設計，一旁設有偌大窗戶，營造光亮溫暖感覺。客廳面積開闊，中央設有圓形吊燈，兩旁放置黑色沙發及深色地櫃，打造舒適私人空間。飯廳設在靠近門口位置，飯廳佈局沿用客廳風格，放置方形餐枱及及深色餐椅，旁邊設有鋼琴，可演奏出悅耳音韻，營造清雅的進膳環境。



主人套房設計



單位3房間隔，另設工人套房，房間轉用白色牆身及木地板配搭，美觀實用。其中主人房為套房設計，套房面積寬敞，可容納大型寢具，並備有個偌大弧形窗戶，塑造光亮柔和私人空間。房間方正實用，易於具佈置。至於浴室及廚房亦不遜色，浴室使用黑白色裝修潔具組合，加上入牆偌大牆鏡裝飾，光亮整潔。廚房設有一系列棕色廚櫃，提供大量貯物空間。



以上介紹單位為雅利德樺臺中層A室，實用面積949方呎，3房連1套2廳間隔，另設工人套房，現業主以1290萬放售，實用面積呎價13593元。



該屋苑現時約有7個單位放售，連租約盤佔約個3個，平均實用面積叫呎價14000元，最近於11月份錄得高層F室易手，實用面積956方呎，成交價1265萬元，平均實用面積叫呎價13232元。



雅利德華臺設有私人會所，可滿足住客基本樂需要，亦可選擇乘坐小巴前往旺角，需要約10分鐘車程，可解決購及消閒所需。至於交通方面，住客步行約2分鐘可達小巴及巴士站，往返各處甚為方便。