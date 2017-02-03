﻿何文田豪宅擴議幅紛促成買賣 部份轉租為售

新盤銷路持續，二手樓市明顯冷清，何文田二手豪宅於本月暫錄約13宗成交，而去年12月則錄得19宗。部份放盤業主更將租盤轉為放售。如區內的半山壹號及御龍居，有業主擴大價議幅即錄成交。另一方面，由於臨近農曆新年，不少業主已提早封盤準備過年，令盤源減少，料整區交投會進一步放緩。



利嘉閣地產聯席董事蘇學倫表示，何文田豪宅指標屋苑之一半山壹號，有個別由投資者持有的單位，對後市信心較弱，願意接受較大議價空間加速成交，如半山徑30號中層單位，實用面積1251方呎，原業主於2010年3月以約1915.9萬元購入，並一直作收租用途，直至去年11月初租客遷出，便以2200萬元放售，今年1月，有買家以約2006萬元購入，呎價16035元，原業主帳面獲利90.1萬元離場。



半山壹號2006萬承接



入伙約8年的半山壹號，本月暫錄2宗成交，實用呎價17725元，而去年12月則錄得2宗。目前，屋苑約200個放盤，放盤比去年第4季少了1成，因為不少業主選擇封盤，又或者將單位由賣轉為租，令市場盤源減少。目前，屋苑的3房及4房戶叫價分別是約2600萬元及約3900萬元。



中原地產高級營業董事余社朝表示，農曆新年將至，何文田部份業主已暫時拒絕安排買家睇樓，要至2月份才解封，另一方面；近期的睇樓氣氛轉好，連少有成交屋苑也連錄交易。如位於忠孝街的御龍居，由2座組成，旁為雅利德樺臺，御龍居特點是提供區內少有的2房戶，故吸納一批上車豪宅買家入市。去年12月錄得1宗，而1月暫錄2宗成交，平均實用呎價13700元。成交包括1座中層D室，實用面積561方呎，原業主於1998年11月以338萬元購入，自住1年後，將單位轉為收租用途，直至租客遷出，於1月以775萬元賣出，實用呎價13815元，屬市價水平。



御龍居暫錄2宗成交



御龍居現約有19個放售，2房戶佔放盤量9個，叫價低於1000萬元為主，入場費約790萬元；3房及4房叫價分別為1100萬元起及2850萬元起。



余氏又提到，最近買家問盤增加，遇上稍低市價放盤更積極還價，如位於太子道西的單幢豪宅海倫苑，1月連錄約2宗成交，實用呎價約12700元，打破近1個月的悶局。成交有中層D室，實用面積1168方呎，據了解，原業主於2001年以500萬元購入自住，直至去年4月遷出後，以約1790萬元放售，可惜無人問津，至12月將叫價降至1600萬元，最終在1月再減200萬元，以約1400萬元售出，實用呎價11986元，略低於市價。



海倫苑累減390萬沽



海倫苑位於太子道西，樓齡約26年，屬小學34校網，整個物業提供約60個單位，向來用家主導少有放盤，目前，市場約1個放售，為低層B室，實用面積1145方呎，連1個車位叫價1500萬元。