 Advertisement
  • 2017年2月3日 星期五
  • 18º
  • 70%
熱門： 曾俊華林鄭月娥鄭秀文性交轉運林鄭

日報新聞 > 地產

﻿大興花園獲區內客承租

2017-02-03 列印
　　新春長假過後，二手租務個案持續，祥益地產高級營業經理黃振文表示，屯門大興花園2期3座高層C室，面積447方呎，屬兩房間隔，日前獲一名區內客以1.05萬元承租，呎租23.5元。

  香港置業市務經理（銷售）黃子超（Matthew Wong）表示，將軍澳帝景灣6座中層C室，面積約596方呎，屬兩房間隔，望海景，原業主以約2.5萬元放租，經議價後，減價4500元，以約2.05萬元租出，呎租34.4元。據悉，新業主於2015年6月以約816.4萬元購入上址，租金回報約3厘。Q房網聯席董事劉範賢表示，大坑道光明臺2座高層E室，面積616方呎，以2.6萬元租出，呎租約為42.2元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd