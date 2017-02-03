﻿灰鏡藝術居 凸顯空間感

要打造具現代感的居所，白色主調是不少型人的首選，若在設計上花點心思，也能為單位增添藝術味道。是次設計單位的設計師，把原有的客房與客廳打通，擴大廳區空間，並在客廳及房間裏使用清鏡和不鏽鋼等材質點綴牆壁及櫃身，再配搭白色牆紙，進一步凸顯居室的空間感。



這間位於北角嘉信大廈的設計個案，實用面積430方呎，因為只有戶主夫婦二人居住，所以有較大的設計空間。戶主夫婦為海外回流人士，設計師Eric Fung故以「Modern」為設計主題。



他又替戶主重新規劃空間，對3房1廳的間隔作大幅改動，把其中一間客房與客飯廳打通，變成2房1廳，同時把原有廚房改建成洗手間，而大門口位旁邊的廳區則設計為開放式廚房，使居室活動空間更靈活。



開放式廚房拓空間



室內光線是個案其中一個設計重點，室內光線增加，能使空間感大大提升。客飯廳牆身以白色手掃條紋為主，部份位置鋪上灰鏡，可讓更多光線透入居所，從而增加空間感。



與開放式廚房毗連的飯廳，餐桌固定在廚櫃的另一邊，除了作用餐外，亦可於烹飪時擺放食物；餐桌以灰玻璃作枱面，以鏡鋼素材作為枱腳，不但感覺輕盈，更為廳區增添型味。



開放式廚房牆身由不鏽鋼馬賽克磚塊砌成，而廚櫃飾面用了白色焗漆面，廚櫃枱面以黑色人造石點綴，以配合整個客飯廳色調。另外，廳區所有吊櫃皆加上燈槽滲光的效果，不但提升空間感，更使整體配搭變得和諧。



一個簡約舒適的睡房，能使人感到平靜放鬆，設計個案中的主人房，牆身使用了有銀白色小鳥圖案的牆紙，為空間平添玩味之餘，也帶給人感覺舒適自然之感。牀頭板用了深灰色及淺灰色的捫布，凸顯摩登時尚感。



特色牆紙添藝術感



客房設計簡約，色調主要以黑色為主，並加入鏡材作為點綴，打造時尚型格的感覺。客房兩幅牆身使用了簡潔的銀髮絲牆紙，而中間牆身使用了以相架作構圖的牆紙作襯托，使房間充滿了藝術感。



為方便戶主，設計師特意設計了一個闊五呎多的大衣櫃，以供戶主擺放衣物，而衣櫃門則以鋁框及灰玻璃作為趟門。



洗手間以實用為主題，空間不大但勝在五臟俱全，牆磚及吊櫃均以白色為主，照明則使用簡約的方形燈，空間沒有加入多餘飾品，給予人簡潔怡人感覺。而洗手盆上方加設了清鏡及白色手掃漆條子飾面吊櫃，方便戶主擺放日常用品。