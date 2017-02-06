﻿「鬼馬講師」Ben Sir 供樓當儲錢 輕鬆推廣廣東話文化

近期網上人氣高企的歐陽偉豪（Ben Sir），正職為中大中國語言及文化系高級講師，但落堂後搖身一變，在「公仔箱」扮鬼扮馬教中文，希望藉此提升港人對中文的興趣。他生鬼活潑的演出，經常在網上引起熱烈的討論。此外，Ben Sir還有一個鮮為人知的身份，原來他亦是投資物業的老手，至今已累積逾20年買賣物業的經驗，經手物業由港島東「升呢」至西半山，由藍籌屋苑至過千方呎豪宅。記者：羅其軍 攝影：陳家樂



Ben Sir憶述指，自己於1988年投身社會工作，首份工作是在小學教體育，收入穩定。工作1至2年後，父母便「迫」他買樓，灌輸他「供樓當儲錢」的觀念。「日日都『隊』啲樓盤單張畀我﹗」他笑言。



父母催迫 下定決心



當時，他認為本港高速發展的金融活動，主要集中在港島，置業及投資都可看高一線，因此首次置業選擇了銀碼相對較低的筲箕灣物業上車，逐步邁向升級之路。投資方面，Ben Sir直言買「磚頭」屬他不二之選。「我淨係識買賣樓宇，可能受屋企人影響，阿媽話一定要買樓。」



買樓有安全感



他表示過往亦曾投資外幣和股票，惟認為對着一堆數字很沒趣。「雖然股票升左會開心，跌左固之然傷心；但有種虛無的感覺，搵唔到自己嘅存在感；反而買樓有實物揸手，安全感大很多。有層樓即使樓價大跌變成負資產都可以係層樓裏面喊，但買股票輸晒只能踎街喊！」對於時下年輕人經常抱怨，本港生活水平高，無法儲錢，且置業難。Ben Sir希望年輕人明白買樓只是一個選擇。「每個年代買樓都是辛苦嘅，所以要問自己是否願意為它（層樓）辛苦、是否願意為它付出？若果有一定程度的經濟能力，唔好純粹買平嘢，買到好偏遠嘅地區，情願買貴些少，供得辛苦少少，買到好似鑽石咁靚嘅，會甘心為佢付出；再者，我唔鍾意買幾間平平庸庸嘅樓，情願買一間太古城，既可住亦可炫耀到自己，又可提升自己嘅品味。」



對於自己的儲錢經驗，他笑言「唔知我儲錢經驗依家仲行唔行唔通，後生仔可能會覺得Ben Sir 你係大學教書一定存到錢啦，亦可能會話：『嘩！你當時物價咁平，梗係儲到錢啦』。」他認為，儲錢對時下追求新款智能電機、車、音響、年年外遊的年輕人或者是一件苦差。



倡眾籌上車抗「納米化」



近年樓價持續攀升，新盤出現「納米化」現象，Ben Sir因此提出一條「絕世好橋」給年輕人。「可以嘗試利用眾籌的概念。一個人買百幾呎嘅劏房，倒不如幾個朋友夾份買。如3個好朋友買1個太古城500幾方呎嘅單位，幾個人存錢好過自己一個人存。」