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﻿獨立屋Dream House 單層已足矣

2017-02-06 列印
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  睇樓無數的Ben Sir，心目中的Dream House是一座單層獨立屋。「獨立屋先值錢㗎嘛，因為不喜行樓梯，所以單層就可以。」他坦言，相較單位內部間隔，自己較著重物業所在的環境。「因為外邊的環境你無法改變，惟單位內部只要你有錢想裝潢到幾靚都可以。」

背山面海 賞無遮擋景觀

  他及後，講解自己畫筆下的Dream House時，提及數大環境要素，包括背山面海、有足夠的佔地可供種植大樹及花，以及「無遮無掩」，景觀不會被其他物業遮着。
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