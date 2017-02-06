﻿西貢村屋問盤增用家主導 議幅稍擴闊 帶動成交量

年尾長假期，市民紛紛外出旅遊令睇量人數減少，但亦無阻西貢區村屋去年12月表現，整體交投量較11月旺，但業主對後市的看法各有不同，部份業主願提供逾1成的議價空間，但亦有個別單位錄得高價成交。今次介紹2個位於志輝徑和下洋村的全幢村屋，分別叫價1,680萬元和2,880萬元；北港村亦有380方呎單位以230萬元放售。



辣招出台逾2個月，市場逐漸消化其影響，即使長假期令西貢區村屋睇樓量大減，但去年12月的整體交投量開始漸趨回暖，厚達地產發言人林先生指出，「西貢區以用家主導，辣招對區內村屋的售價影響亦不大，一眾有自用需求的準買家，被嚇窒2個月後終於重新出擊，12月錄得約20宗買賣，較11月的10多宗多近一倍。」



12月錄20宗成交



林續指，現時睇樓客主要為區內用家，而轉租為買的用家更佔5成，一般希望尋獲造價400萬元的700方呎分層單位，而售價徘徊於200萬元的1房細單位上車盤亦受到追捧，其中蠔涌村便有300方呎的頂層連天台以220萬元易手。



現時，區內放盤有近200個，不過大部份均為業主「試水溫」，貼市價的只得1至2成。世紀21奇豐物業董事廖先生表示，「西貢的分層村屋單位業主叫價企硬，目前700方呎的中層單位一般以400萬元入場。但全幢村屋視乎質素和業主心態，叫價有明顯分歧，同時錄得高價及低市價成交。



柳濤軒低市價12.5%沽



廖指，現時全幢村屋市價約為1,600萬元，日前，有外國業主將原叫價1,850萬元的柳濤軒單位，大幅劈價至1,400萬元沽出，低於市價12.5%。但輋徑篤村亦有臨海1,200方呎的2層全幢單位，業主僅微減62萬元以2,318萬元易手，屬高價成交。



年尾作為傳統租賃淡季，名居置業陳經理透露，「西貢區村屋去年12月錄約10宗租務，大網仔路一帶的分層單位較獲追捧，現時區內約有近60個放租盤，其中全幢單位較難獲承租，故業主紛紛擴大議幅，減近2成。」現時700中層單位入場叫租1.2萬元，而全幢普遍月租則以6.5萬元起步。