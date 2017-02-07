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﻿珀麗灣低層598萬易手

2017-02-07 列印
　　美聯分行高級分區營業經理劉俊雄表示，馬灣珀麗灣25座低層A室，實用面積約為617呎，三房間隔，向西南望青翠景觀，以約598萬元成交，實用呎價約為9692元，屬現時至筍之三房單位。買家為外區上車客。原業主於04年6月以約249.25萬元購入上述物業，帳面獲利約348.75萬元，物業升值約140%。

慧雲峰獲換樓客承接

　　世紀21北山地產高級客戶經理李錦如表示，北角英皇道632號慧雲峰中層D室，實用面積443方呎，2房間隔，坐向南面望山景，獲外區換樓客斥780萬元承接，實用呎價17607元，屬市價水平。原業主於2010年11月以493萬元購入上址，帳面獲利287萬元離場，單位6年升值約58%。
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