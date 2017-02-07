﻿匡湖居淺調雅廳時尚自然 盡享開揚海景

西貢區是洋房雲集地區，享有「香港後花園」美譽，環境清幽，加上前臨無遮擋海景，景觀怡人。是次為大家介紹的正是匡湖居一幢雙號屋，洋房實用面積逾1100方呎，室內佈局以淺色為主，配以掛畫，盆栽及假天花組合，將自然及藝術融入家居，感覺自然優雅。



單位景觀為最大賣點，外望開揚海景，遠眺碧翠山景，合併成一幅自然山水畫，優閒恬靜。甫入大屋率先抵達玄關，玄關放置金邊牆鏡及花紋地櫃，美觀不凡，沿樓梯而上是大廳及廚房位置，大廳為單位焦點所在，使用白色地台及假天花配襯，兩旁牆身貼上不同圖案牆紙，一側設有玻璃趟門，引入充足光線。大廳外接鋪上木地板花園，花園面積約800方呎，並放置深色餐枱椅，在此可欣賞開闊山及海景。



盆栽點綴一室



客廳中央鋪上圖案地氈，周邊有一組淺色沙發，並有綠色盆栽點綴。至於面積闊落飯廳，擺放8人淺色餐枱椅，旁邊分別有羅馬柱及掛畫裝飾，為進膳空間加添一份歐陸品味。廚房呈長形設計，設有上下排白色廚櫃，提供大量貯物空間。從大廳沿樓梯而上是偏廳間隔，偏廳裝修一樣以淺色為主，中間設有圓形餐枱，兩旁分別有沙發及地櫃，一旁備有大型書架，提供舒適環境閱讀書籍及住客聚會之用。



臥室面積寬敞



大宅設有4間房，其中2間為套房。主人套房面積寬敞，中間擺放大型睡牀及一張沙發，兩旁餘下足夠活動空動，牀頭前牆身鋪上淺色軟墊，為空間加添美感，一側設有偌大窗戶，倍感光亮。餘下房間使用不同色調牆身設計，打造各具特色的私人空間。



上述單位為匡湖居1期雙號屋，實用面積1187方呎，業主現以2880萬元放售，實用面積呎價24263元。現時匡湖居約有15間洋房放售，洋房入場費2500萬元，最近期錄得K段單號屋，實用面積1819方呎，成交價4180萬元，實用面積呎價22980元。