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﻿天晉低層獲3.4萬元承租

2017-02-08 列印
　　美聯區域經理羅敬業表示，將軍澳天晉1期7座低層B室，面積872方呎，屬3房連套房間隔，以月租3.4萬元租出，呎租39元。業主於2011年11月以約865.02萬元購得，按現水平租金計，回報率約4.7厘。

　　利嘉閣分行經理黃振宇表示，屯門瓏門1期5座低層G室，面積483方呎，採兩房間隔，望山景，原叫租16000元，經租客議價後以15000元租出，呎租約31.1元。據了解，業主於2012年10月份，以約461.5萬元購入，租金回報率約4厘。

　　祥益地產營業經理黃肇雯表示，天水圍嘉湖山莊翠湖居4座中層E室，面積448方呎，屬兩房間隔，以9000元租出，呎租20.1元。
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