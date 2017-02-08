﻿倫敦Union Park運河畔住宅 開放式戶310呎起

英國倫敦一向是海外置業熱門地點之一，倫敦西區全新住宅Union Park，位於寧靜的住宅社區，提供118個單位，可欣賞附近Grand Union運河之景致。而且，位置上，樓盤也將受惠於Crossrail高鐵於2019年啟用之優勢，貫穿倫敦市中心及南部城市，四通八達。



Grand Union位於倫敦西區Uxbridge，備有完善交通網絡，前往倫敦市中心十分便捷，為住戶帶來不少方便，尤其是當Crossrail高鐵於2019年啟用後，貫穿倫敦市中心及南部城市，當中包括West Drayton的經濟發展起正面作用。



該項目共118個單位，單位面積由310至1,370方呎不等，間隔選擇多，包括開放式、1房及2房單位，而一至三樓單位設有陽台，而四樓單位提供1個或多個露台。



此外，每部單位均配有停車位，屋苑亦提供穿梭巴士服務，方便住客來往West Drayton和Uxbridge火車站，整個樓盤預計落成日期為2018年第1季。而該盤將於今明兩日將於香港文華東方酒店舉行展銷會，其中開放式單位售價由21.995萬英鎊（折合約207.3萬港元）起。



環境方面，Union Park居民閒時可徒步往運河海濱散步，又或者在單車徑踏單車，欣賞沿河船隻輕舟蕩漾之景色。還有，附近的The Waters Edge酒吧、河岸露天餐廳等。另物業對面的Packet Boat Lane碼頭，設備完善，可停泊157艘船隻。此外，世界100名頂尖大學排名第25的Brunel University，與Union Park近在咫尺。