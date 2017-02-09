﻿半山壹號寫意大廳堂 天台私家泳池

半山壹號坐落於傳統豪宅區何文田，是區內少數屋苑混合分層及洋房之建，如是次介紹為雙號洋房，洋房天台設有私人泳池，方便住客時享受暢泳樂趣。至於室內佈局以淺色為主，配以偌大窗戶及地毯，大大提升空間感之餘，更塑造一份高雅格局。



洋房特色之處是有私家升降機及私人天台，其中897方呎天台內設有長形泳池，住客可隨時暢泳。接着返回洋房室內，地下位置主要為客廳、飯廳及廚房，大廳方正寬敞，鋪上白色雲石地板，配以內設燈槽的假天花，增添一份暖意及華麗感。客廳中央鋪上四方地毯，擺放了木茶几，一旁的牆身蓋上鏡片，令空間雙倍擴闊，另一幅牆身則以雲石配上木材，掛上電視機，營造不凡的休息空間。



客飯兩廳中間以升降機作為分隔，而飯廳同樣以白色雲石地板鋪設，天花掛上水晶吊燈，中間放置圓形餐枱及灰色餐椅，一旁設有玻璃趟門，打造光亮雅致進膳環境。通過玻璃趟門可達面積1153方呎花園，花園是住客及朋友聚會好地方。至於廚房面積寬敞，牆身和地台均鋪上雲石，兩邊設有棕白色廚櫃，放便收納之餘，亦可以容納多人同時下廚。



4房2套設計



沿飯廳旁樓梯而上為房間位置，全層設有3間房，其中1間為套房設計，房間均使用白色假天花裝飾，配以不同圖案牆紙組合，洋溢出華貴具特色的私人空間。至於套房用紫色做主調，牀頭鋪有粉紫色的軟墊，牀的兩旁亦有2個白色的牀頭櫃，一邊放有梳妝枱，方便住戶於房間內整妝。



至於頂樓全層則為主人套房，套房鋪上素色的地毯，雙人牀則用上黑色皮革，牆身採用了不同的暖色物料，提供雅致的起居環境。主人套房備有衣帽間，提升生活質素。



以上介紹單位為半山壹號雙號洋房，實用面積3005方呎，附設花園面積1153方呎，及天台面積897方呎，現以1.3億元放售，平均實用面積呎價43261元。



半山壹號共有7間洋房，是次介紹屬唯一放盤，至今亦未有錄得洋房二手成交，現時該豪宅分層單位約有25個放售，平均實用面積呎叫價25000元，近期錄得半山徑15號中層單位，實用面積1567方呎，成交價2500萬元，平均實用面積呎價15954元。