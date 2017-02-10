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﻿太古城獲2.05萬元承租

2017-02-10 列印
　　二手市場再錄租務個案，香港置業高級聯席董事布家良表示，鰂魚涌太古城天山閣低層E室，面積582方呎，屬2房間隔，望園景，月租2.05萬元，呎租35.2元。據悉，業主於2010年4月以約508萬元購入上述單位，租金回報約4.8厘。

　　Q房網高級營業經理黃少雲表示，香港仔南灣御園中層E室，面積491方呎，屬2房間隔，望海景，獲租客以1.75萬元承租，呎租約35.6元。據了解，原業主於2009年10月以444.2萬元購入上述單位，按買入價計算，租金回報約4.7厘。

　　祥益地產分行主管林英傑表示，屯門豐景園1座高層6室，面積397方呎，日前獲一名區內客以月租1萬元承租，呎租25.2元。
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