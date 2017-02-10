﻿太古城獲2.05萬元承租

Q房網高級營業經理黃少雲表示，香港仔南灣御園中層E室，面積491方呎，屬2房間隔，望海景，獲租客以1.75萬元承租，呎租約35.6元。據了解，原業主於2009年10月以444.2萬元購入上述單位，按買入價計算，租金回報約4.7厘。
祥益地產分行主管林英傑表示，屯門豐景園1座高層6室，面積397方呎，日前獲一名區內客以月租1萬元承租，呎租25.2元。
內地傳奇影業及娛樂集團日前突然向電視廣播（TVB）提出收購近三成股權，卻未有提出任何收購價。電視廣播非執行董事柯清輝昨天回應，質疑這間集團註冊資本少，對它毫無認識，不排除是一次敵意收購。 柯清輝（圓圖...
2017-02-10
言行出位的美國總統特朗普曾揚言未必承認「一個中國」原則，惹來北京不滿。然而日前白宮發表聲明指特朗普已去信國家主席習近平，稱期望中美能夠確立具建設性的關係，又祝賀中國民眾雞年繁榮興旺。不過有中國軍方將領...
2017-02-10
時隔八十年，一幅失蹤多時的十七世紀油畫物歸原主。上世紀納粹德國強迫著名猶太藝術廊東主斯特恩（Max Stern）賤價出售他的四百件珍藏藝術品，然後把他驅逐出境流亡海外，時光飛逝大半個世紀，美國聯邦調查...
2017-02-10
交通便利是不少人置業的要求，英國Kent正有全新住宅Vista在香港展銷，該盤優勢是鄰近首都倫敦市中心約半小時車程，並可徒步至Ashford International車站，交通便捷。項目提供1至2房...
2017-02-10
美國勞工部最新出爐的上周首次申領失業救濟人數意外大減，加上總統特朗普會見航空運輸界高層期間，稱很快會有稅務措施宣佈，觸發市場的樂觀情緒，美股三大指數齊創出新高，杜指一度上升142點，升至20196點。 美國總統特朗普表示，市場期待已久的減稅方案，將會在未來兩至三周內公佈；另外，美國勞工部昨日公佈，上周首次申領失業救濟人數意外減少1.2萬人，至23.4萬人，與去年11月初的23.3萬人的43年低位，只差1000人，意味勞工市場進一步趨緊，最終會推動工資加快增長。 在利好消息的刺激下，美股三大指數齊齊創出新高，杜瓊斯工業平均指數曾升至20196點，升142點，今晨四時報...
2017-02-10
歐聯十六強下周二揭開戰幔，拿玻里、巴黎聖日耳門及賓菲加提早今晚出戰聯賽。當中，拿玻里挾各賽事近七戰六勝一和強勢，意甲作東對近況不濟的熱拿亞，直取讓球主客和讓一球「主勝」作過關膽。 下周三歐聯火併皇家馬德里前，拿玻里歇冬後七戰六勝一和，隊長咸錫上場意甲作客7:1炒博洛尼亞連中三元，只差六球便追平馬勒當拿的球會紀錄，他揚言要越超名宿：「我希望今季可以打破紀錄，也讓皇馬看看我們的實力。」熱拿亞歇冬後各賽事六戰二和四負失十五球，今仗輸少當贏。 聖日耳門下周二歐聯挑戰巴塞隆拿，今晚法甲作客波爾多難免留力，後者各賽事近四戰三勝一和有力搶分，串讓球主客和受讓一球「主勝」。葡超一哥...
2017-02-10
提起清潔家居，阿卓爸爸最不願參與的工作就是抹地吸塵，首先是時間長，其次是傳統吸塵機機身笨重，電線又經常亂纏，叫人煩惱！最近阿卓爸爸試用了Philips全新無線直立及手提拖地吸塵機，一次過吸塵兼抹地，最...
2017-02-10
35歲的鑽石男神余文樂，近年拍電影當旺，手持半億磚頭加名車，被指身家逾億。去年底，獨愛大胸長腿的樂仔，被爆與做model的28歲台灣「皮帶大王」千金王棠云(Sarah)秘戀。除夕前，樂仔更激罕在網誌晒...
2017-02-10
一年前，農曆大年初二凌晨，不少人在外慶祝，不少人在家安寢，旺角突然爆發騷亂，出乎人們意料之外，激烈的衝突場面，令人震驚，新年流流，十分掃興。儘管警方很快平息事件，拘捕多名激進人士歸案，但一石激起千重浪，一晚之亂，連累旅遊業和零售業，經濟受挫。一年之後回顧這次事件，如何嚴防重演，發人深省。 去年農曆年初二旺角發生的騷亂，對大多數人來說，事前毫無先兆，事後種種跡象顯示，有一小撮人在網絡蓄意策動，借題發揮。有激進派年輕人訛稱，是當晚食環署人員驅趕小販，引起反抗，觸發騷亂。然而，更多的資料顯示，有人早在網絡糾眾，借小販擺賣議題，乘機滋事，目的是宣示他們的政治主張，不惜破壞社會秩序，...
2017-02-10
第三場四班千二米，蘇廄的「紅旗星將」上月中初出一仗早段留後，末段有走勢，復課後操練正常。此駒早於十月中試閘時已見走勢頗成熟，早段速度不弱，稍騎已交出極好走勢，形格討好之馬應有質素，今仗再跑同程如成冷門可再追。同場東廄「帝聖寶貝」上月尾試泥閘，出閘稍慢，中段發力追趕有走勢，唯直路上走勢頗生硬，上力平平且身型未壯，今仗如成熱門要小心。 第五場三班一千米，文廄的「仁者荃心」屬三歲愛爾蘭PP，兩歲時於英國五戰，當中勝出同齡表列賽。一月初此駒試八百米閘早段輕鬆跟跑，腳步靈巧有速度，扣韁可緊咬快馬「首映」，有一定質素。次課「仁者荃心」在一月中配蘇兆輝試一千米閘，早段刻意以長韁居馬群之後...
2017-02-10