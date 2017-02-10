﻿豪園五房雙套間隔 精緻典雅裝潢

豪園坐落大坑嘉寧徑，毗鄰香港中央圖書館及維多利亞公園，環境旺中帶靜。加上由屋苑徒步至港鐵銅鑼灣站及崇光百貨亦不過15分鐘，起居生活相當便利。本刊是次參觀屋苑其中一個5房雙套房單位，內籠四正實用，並可遠望政府大球場景色。



豪園由7座物業組成，最早入伙的B至G座樓齡逾50年，最遲入伙的A座樓齡亦達46年，屬區內老牌豪宅。屋苑共提供285個單位，一向以間隔四正及實用率高的大單位為賣點。除少量770方呎至870方呎單位外，4房或以上大單位佔其中九成半，實用面積介乎2530方呎至2750方呎。



柔光映照寬廣大廳



是次走訪的大宅就達2750方呎，屬屋苑最大戶型；加上內籠不設窗台，令實用率高達8成。單位玄關修長，以雲石鋪砌，推開2扇大門便見長方形大廳。廳內以雲石地磚及米色牆身裝潢，並以天花燈槽、水晶吊燈及牆鏡點綴。寬敞飯廳能輕鬆佈置大型餐桌；客廳亦置有多張沙發椅，旁邊設高身吧枱，洋溢溫馨悠閒的家居感。沙發後設玻璃門及近落地排窗，外連露台，望內園及香港大球場景，採光度高。



主人套房以米色為主，寬敞空間於放置雙人大牀後，仍可三邊下牀；更有餘裕添置長椅及梳妝枱，並有大窗引入充足自然光。房內亦設有獨立衣帽間，內置多個大衣櫃，驚喜實用。其餘睡房同樣寬敞四正，裝潢色彩豐富，加上不設窗台，可輕鬆佈置各式寢具；並設大窗，燈火通明。



廚房呈方形，三邊置有多套廚櫃及長形煮食櫃枱，中央更有大型櫃枱，設備完善。浴室保養簇新，設有大鏡及獨立淋浴間，裝潢素雅。



上述單位為豪園B座中層03室，實用面積2750方呎，採5房2廳連2套房間隔，連露台，另設1工人套房。業主現叫價5300萬元連1車位放售，實用面積呎價約19273元。