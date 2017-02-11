﻿嘉匯入場價585萬

啟德新盤銷售活動如火如荼，其中嘉華國際旗下的嘉匯日前公佈首批價單，涉及180個單位，包括1房至3房，1房最平售價692.4萬元起，置業折扣高達15.5%，折實售價最平585.1萬元入場。項目於昨天首度開放示範單位，預計最快於下周內開售。



嘉華國際總經理（香港地產）溫偉明表示，「嘉匯首張價單共180個單位，包括56伙1房、100伙2房及24伙3房單位，定價由692.4萬至1612.5萬元，實用呎價18436至23748元，計算最高優惠折扣（15.5%）後，折實售價由585.1萬至1362.5萬元，折實平均呎價15580至20068元。首批單位貼市價推售，定價不算進取，屬『新春驚喜價』，希望可以做到『有價有量』，參考市場價格之餘亦能兼顧需求量。」



平均呎價15580至20068元



發展商提供多項優惠，包括120天即供減售價5%、120天備用二按計劃減售價4%、建築期付款減售價1%；另買家可額外獲得置業安居折扣（售價2%折扣）及印花稅折扣（售價8.5%折扣），即買家可獲高達15.5%的折扣優惠。按揭貸款方面，發展商提供指定財務機構二按計劃，二按貸款最高金額為成交金額的20%，一二按貸款最高金額不超過成交金額的80%。其二按貸款首2年利率為P-2%，其後為P，最長年期為25年。



嘉匯位於沐寧街7號，共900伙，標準戶由1至4房，其中1至2房戶佔全盤單位逾70%，另提供少量特色及複式戶，面積由325至2193方呎不等。預計關鍵日期為2018年12月31日。