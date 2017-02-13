中原分區營業經理伍耀祖表示，天水圍栢慧豪園3座高層F室，面積493方呎，兩房間隔，最近以470萬元沽出，呎價9533元。原業主於2013年4月以318萬元購入，現易手帳面獲利152萬元，樓價升值48%。
美聯營業經理張子健表示，元朗洪水橋尚城3座低層F室，面積為760方呎，屬3房間隔，約550萬元成交，呎價約為7237元。買家為一名用家，原業主於11年7月以約508.7萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約41.3萬元。
世紀21奇豐高級分行經理梁榮貴表示，馬鞍山帝琴灣凱弦居10座低層A室，面積1108方呎，屬3房間隔，望園景，原開價1300萬元，經議價後以1200萬元易手，呎價10830元。據了解，原業主於1999年3月購入，當時作價644萬元，帳面獲利556萬元離場。
世紀21北山地產營業董事嚴智贇表示，北角城市花園2座高層C室，面積783方呎，屬3房連套房間隔，望開揚景，獲外區換樓客以1140萬元承接，呎價14559元，屬市價水平。據了解，原業主於2010年7月購入，當時作價650萬元，持貨逾6年至今易手，帳面獲利490萬元離場，樓價升值約75%。
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