﻿屋苑錄上車客成交個案

中原高級分行經理李浩洋表示，鑽石山星河明居B座高層6室，面積593方呎，3房連套房間隔，望山景，以844萬元市價易手，呎價14233元。新買家為同區換樓客，見單位造價合理，即拍板入市自用。據悉，原業主於2012年8月以562萬元買入單位，持貨4年半，現易手帳面獲利282萬元，單位升值5成。
美聯營業經理林志堅表示，將軍澳天晉3座低層D室，面積536方呎，獲同區客承接，成交價約780萬元，呎價約14552元。原業主於2013年6月以約596.8萬元購得，是次轉手帳面獲利約183.2萬。
世紀21奇豐高級分行經理譚培坤表示，沙田第一城7座高層C室，面積484方呎，獲換樓客以655萬元承接，呎價13533元，屬市價水平。據了解，原業主於2007年11月以245萬元購入上址單位，持貨9年至今沽售，帳面獲利410萬元離場，樓價升值逾1.6倍。
祥益地產高級營業經理袁思賢表示，屯門怡峰園3座高層H室，面積526方呎，兩房設計，日前獲區外首置客以480萬元購入作自住，呎價9125元，原業主於2006年以約146萬元購入，帳面獲利約334萬元，樓價升值逾兩倍。
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