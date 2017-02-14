﻿新翠花園獲1.7萬元承租

巴黎聖日耳門近四季歐聯六戰巴塞隆拿毫無甜頭，今季年初「加料」引入德國國腳達斯拿，配合迪馬利亞和卡雲尼組進攻三叉戟，今晚歐聯十六強首回合佔地利下有力擊敗巴塞先拔頭籌。（有線61、64台周三凌晨3:45直播） 新暴發戶巴黎聖日耳門近年屢次在歐聯受制於傳統豪門巴塞。為一圓稱霸歐洲美夢，聖日耳門近兩季既在門將、後衛及中場三線「加料」，前線亦組成新三叉戟。德國左翼達斯拿一月由禾夫斯堡來投，各賽事上陣八次入四球，助球隊一月至今豪取九勝一和，故達斯拿矢言有信心擊退巴塞：「很快取得數球是好開始，我面對巴塞亦不會懼怕。」 雙翼齊飛拍卡雲尼 達斯拿的來投亦喚醒迪馬利亞，此子過去八場各戰...

2017-02-14