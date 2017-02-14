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﻿新翠花園獲1.7萬元承租

2017-02-14 列印
　　二手租務個案持續，Q房網聯席董事招潔冰表示，柴灣新翠花園4座低層E室，面積508平方呎，屬3房間隔，望樓景，獲租客以1.7萬元承租，呎租為33.5元。

  據了解，業主於2015年8月以468萬元購入上述單位，租金回報約4.4厘。

　　中原營業經理伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊樂湖居3座低層D室，面積551方呎，3房設計，月租11500元，呎租20.9元。據悉，業主是於2010年斥資179萬元入市，現享租金回報達7.7厘。

　　利嘉閣高級經理徐錦榮透露，大角咀港灣豪庭1座高層H室，面積326方呎，採兩房間隔，享山景，以14850元出租，呎租約45.5元。業主於2016年11月，以約528萬元買入上述單位，出租可享租金回報約3.4厘。
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