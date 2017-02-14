﻿屯門漣山3房1套 複式眺望海景

漣山建於在小欖青發里，中低密度設計，屹立山丘，周遭有翠樹環繞，綠意盎然。是次特別介紹該屋苑一個複式放盤，實用面積逾1,650方呎，另連天台，外望無敵海景，有綠林相伴，風光明媚。



漣山位於青發街，樓齡約15年，由5組物業組成，分別命名Alder、Banyan、Cedar、Ebony及The Crescent，其中The Crescent呈半月形興建，設計上頗見心思，讓單位盡享窗外景色。位置上，此地段上有數個住宅項目，如琨崙、浪濤灣、愛琴灣等。居民駕車來往各區也相當方便，如連接青山公路、屯門公路、3號幹線等，前往荃灣不用15分鐘車程，約20分鐘車程已達九龍，四通八達。



1,653呎連1車位



今次帶大家走訪的The Crescent 2座複式單位，實用面積1,653方呎，原則4房連2套房間隔，後改成3房連1套房。複式下層為客廳、飯廳，兩廳涇渭分明，中間以樓梯分隔，布局明確。客廳備有橢圓形假天花設計，大大增強空間感，而且，一側排窗橫跨大廳，近望樂安排跳蚤市場，遠眺大小磨刀一帶海景。



走上複式上層，全為房間設計，其中一睡房經打通後雙倍寬闊，清晰劃分出寢區和工作間，銀幕長窗提高採光度，陽光照遍一室。而主人房間隔方正，擺放了簡單家具布置成偏廳，曲尺形長窗令室內更見光猛開揚。再拾級而上即抵天台，佔地廣，視野亦更遼闊，於此賞景實為樂事。



利嘉閣地產助理分區經理陳龍勳表示，漣山僅提供216伙，現時只有約10個放盤，當中3伙為連租約放售，而同類型放盤則有3個。成交方面，屋苑對上1宗成交要追溯至去年11月，單位為Banyan 1座高層B室，實用面積648方呎，以約600萬元成交，呎價約9,259元。