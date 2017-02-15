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﻿港灣豪庭獲1.5萬元承租

2017-02-15 列印
　　二手再錄租務個案，利嘉閣高級經理徐錦榮稱，大角咀港灣豪庭3座中層H室，面積322方呎，採兩房間隔，望山景，以1.5萬元租出，呎租約46.6元。

  據悉，業主在2014年5月，以約405萬元買入，現可享租金回報約4.4厘。

　　世紀21物業區域經理鄭智鐘表示，柴灣杏花邨剛錄兩房戶租務成交，為37座高層7室，面積499方呎，以月租1.85萬元租出，呎租37.1元，屬市價水平。據了解，業主早於1988年僅以59萬元購入物業。

　　祥益地產分行主管李啟昌表示，屯門豫豐花園新近錄得連天台特色戶租務個案，面積約361方呎，租客因鍾情屋苑的居住環境，以1萬元「即睇即租」，呎租27.7元。
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