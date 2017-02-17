﻿舂坎角洋房落地窗賞山海雙景 寬敞高曠大廳

港島南區赤柱地段，四周翠綠環抱，清幽寧靜， 區內物業多為超級豪宅，吸引不少城中名人進駐。是次為大家介紹赤柱環角道上其中一座洋房，實用面積逾3000方呎，屹立山丘之上，前方赤柱灣海景一覽無遺。



推介洋房實用面積3054方呎，附私家泳池及天台，內設升降機來往各層，裝潢採歐陸式簡約設計，用色以黑白為主。大宅樓底高曠，全屋設有多扇銀幕式落地大窗，室外山海景色注入一室，盡顯豪宅氣派。



設室內升降機



洋房樓高3層，低層為大廳所在。廳中極為寬敞，配合高樓底，令一室空間感大大增強。設計上以淺色為主調，感覺低調時尚。純白地磚配上米色牆身，整屋更顯光猛明亮。中央鋪上深灰地毯，再置同色系曲尺沙發，於素白廳堂中甚為搶眼，形成和諧色彩對比。廳側設有落地玻璃門連接私家泳池，亦設銀幕大窗，除可望泳池景外，更能享翠山及赤柱灣海景，山水相伴，暢泳時倍感開懷。



另一端的飯廳同樣寬敞，擺放長形餐桌，四周保留大量活動空間，視覺上更見闊落。上方有大型特色吊燈作點綴，搭配牆上掛畫，塑造出悠閒寫意的用膳環境。



附設私家泳池



飯廳後方為廚房，以褐色落地玻璃作分隔，內裏設備齊全，各式煮食用具簇新企理，多組廚櫃確保收納量，加上地方充足，可容納多人同時下廚。



單位為4套房間隔，主人套房位於頂層，房內承襲大廳風格，以黑白灰作主調，雙人大牀置中，旁邊為整排落地大窗，附有露台，把窗外山海景色盡引入室，即使安躺牀上亦可賞醉人風景，而採光度亦相當高，陽光足以照遍一室。經過一小段走廊可抵衣帽間及套廁，間隔方正實用。其餘房間均十分典雅時尚，值得一提的是各套廁均以落地玻璃代替一般牆身，令房內感覺更為開揚通透。



以上介紹的是赤柱環角道洋房，實用面積3054方呎，採4套房2廳間隔，另設天台及私人恒溫泳池，業主現以議價形式放售。