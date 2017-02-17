﻿AQUA 33柔和大廳溫馨雅致 天台景觀開揚

AQUA 33坐落薄扶林金粟街，為低密度豪宅地段，環境清幽。屋苑由4幢樓高僅3至4層物業組成。是次為大家走訪其中的4座頂層及中層單位，間隔四正，裝潢優雅；頂層更連天台，景致開揚。業主現將兩個單位連合出售。



這2個單位間隔一樣，均為3房2廳連1套房，客飯兩廳相連，皆方正寬敞，一端更設近落地大窗橫跨一室；且基本裝潢相同，均以淺色木地板配合白色牆身，純樸自然。頂層單位於客廳置米色沙發，並置黑色茶几及餐桌，互相映襯，增添時尚。廳旁寬廣大窗引進陽光，使一室暖意洋洋，溫暖舒適；更內置樓梯往天台，增加私隱度。



廚房設置吧枱



單位設3間房間，主人套房寬敞，置大型雙人牀及寢具，亦綽綽有餘；並均以白色為主，呼應大廳，舒適自然。房間窗戶偌大，光猛通爽。另一房間同樣四正，亦置大型雙人牀，更可添大衣櫃，並有偌大窗戶，間隔實用，裝潢以溫馨簡約為主。



開放式廚房位於大廳旁，方正闊落，廚櫃皆以黑白色為主，設備齊全，更設吧枱，倍添閒趣。套廁及客廁均保養簇新，光潔亮麗，裝潢素雅；後者置大鏡及浴缸，可輕鬆浸浴。天台則有8座位長沙發呈曲尺佈置，伴以盆景花園，仰望藍天白雲，景致開揚，優美怡人。



至於中層單位，雖未有傢俬佈置，但間隔及基本裝潢均高層單位一樣；而廚房浴室等設備亦齊全整潔，可安心使用。



上述單位為AQUA 33 4座頂層及中層單位，頂層單位實用面積1109方呎，採3房2廳連1套房間隔連天台；中層單位實用面積及間隔均與頂層單位一樣，兩者實用面積合共2218方呎。業主現時連2個車位放售，叫價4200萬元，實用面積呎價約18936元。