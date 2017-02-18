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日報新聞 > 地產

﻿高爾夫每呎開價折實1.58萬

2017-02-18 列印
■高爾夫‧御苑新開放的面積1,314方呎2座26樓A室示範單位，原裝間隔採4房雙套房設計。
■主人房有偌大窗戶，可望高球場景致。
■廚房空間闊落，設備齊全，貯物空間充裕。
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        據星島地產網報道，近期新界區低密度新盤成為市場其中一大焦點，而恒地旗下、位於粉嶺香港高爾夫球會側的高爾夫‧御苑，昨晚突擊開價，首批118伙，折實呎價15898元。

        恒基營業（二）部總經理韓家輝表示，「高爾夫‧御苑將於短期開售，首批單位118伙，而首批將主打分層戶，會以大單位為主，約佔首張價單的8成。至於洋房方面，將稍後才推出應市。」

　　位於青山公路古洞段的高爾夫‧御苑，共提供590個單位，包括565間分層戶及25幢洋房，面積由276至3,063方呎，整體間隔由開放式至5套房戶型都有供應。樓盤項目預計關鍵日期為2019年4月30日。

　　尚有相關新聞，詳情可刊www.stheadline.com



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