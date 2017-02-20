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日報新聞 > 地產

﻿麗湖居獲9800元承租

2017-02-20 列印
　　二手屋苑租務交投平穩，中原分區營業經理伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊本月累錄約30宗租務成交，平均實用呎租20.5元。其中，得嘉湖山莊麗湖居7座中層E室，實用面積446方呎，日前以9800元租出，呎租約22元，新租客為專業人士，本居於外區，見單位企理，故決定租用單位。

　　祥益高級營業經理袁思賢表示，屯門錦華花園B座中層2室，獲區內客承租，實用面積348方呎，兩房一廳，月租約9600元，平均呎租為27.6元，該租客鍾情單位客廳向東，而且房間向南，座擁開揚景觀，附設企理裝修，故決定入市承租。

　　利嘉閣聯席董事余美寶稱，紅磡黃埔花園7期5座極高層C室，實用955方呎，以3.3萬元租出，呎租約35元。
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