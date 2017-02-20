﻿元朗豪宅觀望氣氛濃成交靜 新盤即將開售

元朗區豪宅二手市場本月相對淡靜，指標洋房屋苑中只有錦綉花園及加州花園有開單，暫時共錄3宗成交。區內洋房新盤短期開售，業主及買家皆抱持觀望態度，後者更四出睇樓，與一手作比較，帶動睇樓人次回升。另一方面，葡萄園上月底新春期間錄用家入市。



利嘉閣地產首席聯席董事劉喜燕表示，長假期過去，元朗二手豪宅市場氣氛略為回暖，2月上旬暫錄3宗成交，多為外區換樓客。成交數量雖不及1月份的8宗多，但表現仍算不錯。同區有洋房意花園短期開售，二手業主及買家對此均持觀望應度，二手業主持貨力強，暫時選擇按兵不動，待了解清楚新盤市場反應及動向，方作出行動；買家則有不少開始四出睇樓，一方面打算觀察業主於長假後的最新動態，另一方面是與區內洋房新盤作比較，從而帶動區內睇樓人次有所上升。



加州花園暫錄一宗買賣



劉喜燕續指，區內加州花園月內暫錄1宗成交，單位為月桂徑雙號屋，實用面積1016方呎，3房間隔，獲外區客以888萬元買入，實用呎價8740元。屋苑1月份共有2宗成交，均由用家承接，平均實用呎價約8948元。現時市場上放盤約50個，連租約放售的佔逾2成，可安排睇樓的並不多，普遍業主可提供2%至5%議價空間，個別叫價偏高的業主議價空間可達10%。據劉氏所述，鄰近的葡萄園以往一年平均有6至7宗二手成交，雖然2月暫未開齋，但1月表現理想，共有2宗易手，其中1宗更是於新春期間錄得。



葡萄園約有20個放盤



所指的是瑪歌大道雙號屋，實用面積2806方呎，用家以3600萬元承接，折合實用呎價12830元，屬市價水平。目前，葡萄園約有20個確實放盤，平均實呎叫價徘徊於11000至13000元，業主可提供之議價空間為5%內。



美聯物業高級分區營業經理鄔銘洛表示，新界有新盤開售成焦點，二手相對較為淡靜，成交量略為下降。



錦綉花園850萬零議價沽



以錦綉花園為例，本內暫只有2宗易手。雖說新盤對二手市場帶來影響，但業主大多有一定實力，持貨力強，並未見因此而減價沽售，如月內有位於L段四街雙號屋的成交，實用面積848方呎，3房間隔，業主開價850萬元，態度強硬，叫價相當硬淨，終以零議價易手，呎價10024元。



回顧1月，錦綉花園共錄4宗二手成交，同由用家承接，平均實用呎價約11000元，屋苑現時放盤量40個，2成為連租約戶，入場價849萬元起。