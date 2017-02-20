﻿楊思琦年輕「包租婆」靠慳置業 網劇 登台 唱歌集一身

近年轉戰內地登台，拍劇及參與網劇拍攝工作的百變藝人楊思琦，自入行後密密儲「彈藥」買磚頭，首層物業首期都是透過「慳」儲回來，現時已有多層物業在手，部份用作收租用途，年紀輕輕晉升「包租婆」行列。她表示，自小希望擁有屬於自己的私人空間，置業夢的種子在心中萌芽，是推動自己努力工作的原動力，希望藉此為家人提供更好的生活。記者︰蔡江琳 張毓敏 攝影：陳浩元



「樓是市民生活的必需品，傳統中國人着重家庭觀念，認為有瓦遮頭好重要。」思琦坦言，盡早置業的想法，源於家庭的教育，也與小時候的居住環境有關。「以前居於屋邨，面積較細，單是一條長走廊已容納不少家庭，雖說鄰里關係是好的，惟仍嚮往有自己的房間。」



母親推使 轉租為買



踏出社會工作不久後，她購入一個位處荔枝角的住宅單位收租。思琦表示，是在母親推介下購入該單位。「當時在電視城工作，所以在將軍澳租樓，惟媽媽說有能力租，何不為自己供樓。我當時認為有道理所以決定置業，之後買開就繼續買。」



現時手上持有數個物業，包括不同戶型，新近購入的位於將軍澳區，部分單位現用作收租用途。思琦認為買樓應屬長線投資，樓價短期或會有波動，惟長期而言，樓價只會愈升愈有。「買樓不能說要等最平才入市，除非有突發事件如沙士等，否則整體而言屬平穩。通貨膨脹每年上升，工資及其他開支等會慢慢跟上，所以樓價方面不太會再回落了。」



積極考慮新發展區



過去1年，新盤浪接浪式推出，思琦表示亦有留意到此情況，往後再出手的話，會考慮購入元朗區及啟德發展區的一手項目。「見到元朗區的發展愈來愈好，以往認為元朗很遙遠，惟隨著配套陸續完善，相信較其他已發展的區分，該區有更大的發展潛力，留意到區內新盤呎價愈開愈高。其次，啟德發展區其實都可以考慮，惟入場價較貴。」



比較過不同的投資方式，思琦認為投資物業是相對保值，風險較細。「藝人工作忙碌，沒空閒去做須花時間鑽研的投資，如股票及基金等。因此，我認為買樓收租是相對好的選擇，手續亦較簡單。因為你買入後，其實就唔使點理佢。」惟她坦言，暫不考慮海外置業，擔心會猶如「隔山買牛」。



不少青年人抱怨香港樓價高，難以實踐上車大計。思琦分享道，首層物業首期都是透過「慳」儲回來。「生活各方面可能要節儉一些，開始時不要以大單位入手，可先買細單位再換樓，相對沒那麼吃力。」



恐「隔山買牛」添風險



思琦建議，有意置業的市民平日可多留意財經新聞，了解樓價的走勢外，閒時亦可留意代理行的筍盤推介。「了解各個屋苑的成交紀錄，自己做下功課。如果決定入市，事前要了解自己的需要再作出選擇，如區分，銀碼等。」



囡囡卓穎將於明年上小學，思琦表示現時暫無意為遷就而搬屋。「雖然要面對塞車的問題，但無辦法，郁唔到㗎喇，因已習慣區內的居住環境，幸好有校巴，暫時未有搬家計劃。」場地提供︰Allegretto



