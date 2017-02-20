﻿獨立屋DREAM HOUSE 靜賞大自然之美

自小擁有置業夢的思琦，心中的DREAM HOUSE是位於郊區的3層高獨立屋，地下為客廳，1至2樓為睡房，裝潢以簡潔及白色為主。她希望除自住的房間外，可額外預留客房予朋友來探訪時留宿，充份顯示她細心的一面。沿著樓梯拾級而上，她希望可以在天台種植小盆栽，閒時可於黃昏看夕陽、欣賞大自然及遠眺海景，放鬆心情。



享受「足不出戶」假日



設備方面，她希望屋內可有私家影院，藏書閣，放假就可「足不出戶」。另外，她希望大屋可附有獨立的泳池，假日可與囡囡卓穎游泳嬉水。另外，一向愛錫小動物的思琦，為小狗們準備了1個大花園，希望牠們有足夠的活動空間。