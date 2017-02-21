﻿二手樓屢現市價交投

世紀21奇豐高級分行經理李仕明表示，大圍名城1期5座高層NB室成交，面積785方呎，3房間隔，望山景，獲區內客以988萬元承接，呎價12586元，屬市價成交。據了解，原業主於2010年4月以797萬元購入上址，持貨至今沽售，帳面獲利191萬元離場。
美聯高級營業經理李進豪表示，屯門大興花園2期9座高層B室，面積約447方呎，屬兩房間隔，以約421萬元成交，呎價約9418元，買家為一名用家，見單位價格符合入市預算，故拍板承接。
利嘉閣高級聯席董事鄭運就指，奧運站維港灣6座高層A室，面積約700方呎，為3房間隔，買家以1200萬元購入自住，呎價約17143元。據悉，原業主於2011年7月，以約780萬元買入上述單位，轉手帳面獲利420萬元。
香港置業營業經理吳聲凱表示，大角咀港灣豪庭9座高層B室，面積436方呎，以約628萬元成交，呎價約14404元。
祥益高級營業經理邱家邦表示，屯門兆禧苑D座高層5室，面積338方呎，獲區內首置客，斥310萬元（自由市場價） 購入上址作自住之用，呎價為9172元，屬市場價成交。原業主於2011年以約130萬元（自由市場價） 購入上址，持貨5年多，轉手帳面獲利約180萬。