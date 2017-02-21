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日報新聞 > 地產

﻿大屋苑紛錄租務個案

2017-02-21 列印
　　二手市場紛錄租務個案，香港置業助理分區董事劉浩勤表示，將軍澳日出康城峻瀅II 2座中層C室，面積約745方呎，以約1.68萬元租出單位，呎租約22.6元。據悉，新租客為外區家庭客，見單位租金相宜及樓齡新，故決定承租單位。業主於2015年6月以約703.4萬元購入上址，租務回報2.9厘。

　　利嘉閣市務經理黃子輝指，鑽石山龍蟠苑A座低層12室，面積約383方呎，以14000元出租，呎價約37元。據悉，原業主在2016年10月，以約415萬元買入上述單位，現出租可享租金回報約4厘。

　　Q房網營業經理馬宏恩表示，薄扶林佳景閣中層C室，面積325方呎，屬兩房間隔，以1.68萬元承租，呎租約為51.7元。據了解，原業主於1998年8月以191.5萬元購入上述單位，按買入價計算，租金回報高逾10.5厘。
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