﻿曉嵐閣優雅廳堂古色古香 盡享翠綠景致

曉嵐閣位於西貢清水灣，鄰近井欄樹，背倚翠山，周遭物業多為村屋及低密度住宅，人車不多，環境清靜。是次介紹當中一個低層單位，實用面積逾1100方呎，裝潢佈置古樸自然，甚具特色。



曉嵐閣坐落清水灣嘉澍路，設6座共115個單位，會所備有基本設施，可滿足住戶日常需要。今次推介的單位為1座低層單位，內部裝潢以木系為主，搭配窗外青翠山景，整屋充滿大自然感覺。



盡顯中式韻味



單位大廳大致筆直修長，客廳及飯廳各佔一方，涇渭分明。大宅風格古色古香，鋪上木地板，四周有不少中式木製家品作點綴，如鏤空圓椅及長桌等，牆上亦掛有多幅水墨畫，一屋設計添層次。客廳墨綠沙發貼牆擺放，前置矮身茶几，營造休閒家居感。一側設有整排接近落地大玻璃窗，盡引窗外青山入室，連綿起伏，看着令人心情舒暢。另一端的飯廳同樣寬敞，餐桌靠邊擺放，以保留闊落的活動空間，使室內毫不覺擠逼。



浴室空間充裕



單位採3房間隔，其中1間為套房。主人套房較為修長，大牀正對着銀幕長窗，安躺牀上也可欣賞到翠山綠林，整室頓時更覺開揚通透。其餘房間同樣實用，亦設有大窗，可享與廳中無異的怡人景色。



浴室地方充足，空間充裕，用上不少雲石鋪設，潔淨企理，長形通風窗戶有助排走濕氣，淋浴時不致太潮濕。廚房內籠深，廚櫃L形設置，各式烹飪設備簇新良好，下廚時毫無掣肘。



以上介紹的是曉嵐閣1座低層D室，實用面積1155方呎，3房2廳1套房間隔，業主現叫價1290萬元連2車位放售，折合實用面積每方呎約11169元。