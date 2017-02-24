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﻿二手屢錄租務個案

2017-02-24 列印
　　二手屢錄租務個案，Q房網聯席營業董事劉範聖表示，東半山芝蘭閣中層14室，面積1355方呎，屬3房間隔，以4.8萬元承租，呎租約為35.4元。據了解，業主於2003年3月以363.6萬元購入單，按買入價計算，租金回報約15.8厘。

　　美聯首席高級營業經理張煒磯表示，灣仔壹環中低層E室，面積為461方呎，以月租2.45萬元承接，呎租約為53.1元，業主於2012年5月以約878.6萬元購入上述物業，以目前租金計算，租金回報率約為3.3厘水平。

　　中原分區經理周偉航表示，火炭御龍山11座低層D室，面積495方呎，兩房間隔，日前以21000元租出，呎租42.4元。
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