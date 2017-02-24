﻿豐景台開闊廳堂悠然寫意 複式連天台戶

豐景台坐落東半山東山臺地段，由6座物業組成，僅提供22伙住宅，全屬實用面積逾千五方呎大戶，屋苑依山而建，環境清幽恬靜。是次介紹其中的D座複式連天台單位，間隔四正實用，內籠裝潢簇新，從大廳外望為灣仔一帶，景致開揚。



大宅客飯兩廳置於一樓，高曠寬敞，四方深進；以雪白牆身及地磚裝潢，整潔簇新。客廳空間充裕，除已置一套6座位黑色沙發外，旁邊更添一張灰色3座位沙發；亦有茶几、大櫃及鋼琴等家具，色調黑白分明，對比強烈。加上寬廣近落地排窗橫跨一廳，引進陽光，暖洋洋的，更覺簡潔溫馨。大宅外望翠綠山景及開揚都會，環境清新，舒適自然。飯廳布置亦以黑白對比為主調，呼應客廳；並且放置8座位長餐桌及小型高身餐桌後，仍有充足活動空間。



排窗透視開揚景



單位寢區設於二樓，擁4間睡房，其中2間為套房，均以白牆及淺色木地板裝潢。主人套房四正寬敞，置有大型雙人牀，可三邊下牀；旁邊更有餘裕添置書桌及入牆大衣櫃。房間並設偌大排窗，光猛通爽。其餘房間同樣方正實用，分別置有雙人牀、單人牀、書桌及衣櫃等各式家具，佈置簡單素雅。



半開放式廚房位於飯廳旁，方正闊落，置大型黃色吊櫃及地櫃，烹飪設備齊全；更設通風大窗，促進空氣流通。廚房靠飯廳一端設有長形吧枱，方便聚會酣暢。浴室保養簇新，置有大鏡、雙洗手台及浴缸，乾爽整潔。



另外，大宅設外置樓梯連接583方呎天台，景觀開揚，置有桌椅，為共敍天倫的理想地點。



上述為豐景台D座單位，實用面積1512方呎，複式設計，採4房2廳連2套房間隔，連583方呎天台，另設1工人套房。業主現叫價3200萬元連1車位放售，實用面積呎價約21164元。