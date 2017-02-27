﻿新星鄧月平望30歲前圓置業夢 向恩師「阿旦」學演戲

新進女星鄧月平（Larine），最近因在「阿旦」鄭丹瑞執導的一套電影中演繹出色、而大獲好評，原來她早於18歲便問家人借錢投資高風險產品，投資策略十分進取及大膽，現正積極儲錢，一步步走向30歲前置業的目標。對於事業發展大計，這位九十後少女亦滿肚密圈，希望可以在演戲方面打好基礎。記者：羅其軍 攝影：伍炳輝



近年樓價「只升不跌」，年輕人置業往往遇到不少困難，身為九十後的Larine 坦言：「自己同唔少年輕人都有同感，覺得現時樓價過高，難以置業，但會一步一步完成置業夢，所以現時努力儲錢。」



每月儲七成收入



對於儲錢經驗，Larine 笑言「自從出嚟社會做嘢之後，每個月都會將7成人工俾媽咪儲起，如同成立一個『置業基金』，而自己就用3成，當然錢少咗，買任何嘢之前都會計過、去幾間唔同嘅鋪頭格價，以防自己使大咗。」



Larine 的個人投資經歷絕不失禮，早於18歲那年便問媽咪借錢投資，坦言「自己喺投資方面都好進取、好大膽。」



她透露「踏入18歲就問媽咪借達6位數字嘅金額去投資衍生性產品，初期嗰時好內疚，驚蝕晒媽咪嘅錢，擔心到晚晚都瞓唔着；唔知喺咪天生好命，到第8個月個時已經開始回本，同有錢賺，而未來亦會投資其他產品。」



進取投資得利



談及未來置業想法，Larine笑言：「買樓是每一個人嘅夢想，希望以30歲前置業為目標，即使將來『冇人要』，嫁唔出都有間姑婆屋揸手，可以同屋企人過埋下半世，所以要努力儲錢。」



至於首選置業地區，她並不會選擇山頂及南區傳統豪宅地段，反而鍾情市區熱鬧的生活，尤其心儀大圍及沙田一帶村屋，因她曾於該區居住，認為兩區交通便利，美食眾多。



樓價高企，Larine 慨歎，「覺得好可悲，讀書時學校就鼓勵你去追夢，但出到社會工作，就不得不向現實低頭，現實同理想有好大差距，即使自己啱啱踏足社會，喺心態上都會有好大轉變。而香港每月工資中位數都唔低，甚至高過好多國家，但好多港人都買唔起樓，到底邊一方面出咗問題？而居住權喺我地與生俱來嘅權利，希望政府可以協助普羅大眾置業。」



盼政府施緩手



對於部份年輕人，在畢業後均希望能夠盡快置業，有自己的安樂窩，她則認為，「畢業後應該先規劃人生目標，問下自己有咩興趣等，好好諗清楚自己嘅方向，若認為買樓計劃喺『人生藍圖』之內，就應該一步步咁去實踐，唔可以操之過急。」



問及心目中最理想的居住國家，她則首選泰國：「心儀泰國生活的節奏較慢，美食眾多，樓價相對香港嚟講較便宜，可以隨時行街購物。」



場地提供：



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