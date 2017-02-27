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﻿獨立屋Dream House 燒烤派對與友歡聚

2017-02-27 列印
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  Larine 心目中的Dream House 是一幢獨立屋，樓高3層連天台。相對單位的位置，她坦言，對大圍、火炭一帶感情深厚，喜歡該區鄰近城門河，附近一帶景色優美；人口密度亦較市區低；而且出入市區交通便利，加上鄰近一帶眾多美食。

附設私家戲院

  在講解筆下的Dream House 時指，屋內地下為起居室，2樓為家人的睡房及客房，3樓則為自己的房間及小型戲院，讓自己或朋友可以無時無刻都可以睇戲。至於天台一定要放置燒烤爐，閒時可以與家人或宴請親朋好友，共聚美好時光。
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