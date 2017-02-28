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日報新聞 > 地產

﻿屋苑紛錄租務個案

2017-02-28 列印
　　二手紛錄租務個案，美聯營業經理冼晉毅表示，西灣河嘉亨灣2座高層B室單位，面積約為673方呎，屬3房連套房間隔，擁海景，以月租3.35萬元租出，呎租為49.8元。業主於2004年8月以約813.6萬元購入，租金回報約為4.9厘。

　　世紀21富山聯席董事劉倩彤表示，牛池灣海港花園2座中層C室，面積473方呎，兩房間隔，享開揚景，以月租1.28萬元租出，呎租27.1元。業主於1996年購入上址，當時作價213萬元，租金回報率達7.2厘。

　　中原資深分區營業經理劉月華表示，元朗洪泉薈1座高層G室，面積511方呎，以1.15萬元租出，呎租22.5元，屬市價。據了解，單位業主於2011年以327.4萬元買入，租金回報約4.2厘。
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