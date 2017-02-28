﻿「留白」居停 極簡主義

中國水墨畫着重「留白」，適當留白能賦予畫面意境及想像空間，大家有否想像過能把水墨畫與家居設計結合呢？是次設計個案即把水墨畫的精神注入其中，並以「極簡主義」為主題，透過空間及色彩「留白」，打造寧靜簡約空間。



這個位於東半山司徒拔道玫瑰新邨的設計個案，實用面積達3,000方呎，原則間隔為4房雙套房加士多房設計，經設計師Vincent Li操刀，間隔改動後再以中國水墨畫的「留白」元素融入家居，設計更榮獲韓國K-Design Award Winner及美國IDA Design Award Honorable Mention獎項。



設計師將原有的間隔，改為4房連雙套房，士多房的空間納入了兒子睡房範圍，令房間空間更闊落；此外，原本毗鄰客廳的客房則改為書房。



至於要為單位不着痕跡地注入中國水墨畫元素，以及對色彩運用拿揑得恰到好處，設計師便想到以白色為主，啡色為副的配搭，全屋的白色牆身作為留白，而啡色地磚好比宣紙，宛如在紙上揮筆作畫，呼應主題。



貯物櫃融入牆身



甫踏進設計單位內，便可看見一片泛白的客飯廳，客廳電視背牆與毗連的飯廳櫃面，設計得有如連成一體，把貯物櫃隱藏在整體的留白之中，亦使視覺上有了最大的延伸。飯廳亦展示了戶主中式收藏品，牆身白色調子更易把人的注意力引入畫作意境，彷彿置身於閒靜的藝術館中欣賞畫作。



女戶主熱愛彈奏豎琴，設計師便在客廳的後方規劃了一個開放空間用作擺放豎琴，讓演奏能跟廳區產生互動效果，再配合單位的開揚景觀，視聽享受更是一絕。



為達致多重功能兼備，設計師更着墨於闢出更多貯物空間，使戶主大量的雜物得以收藏穩妥，並把簡約風格發揮至極致；而燈光效果亦配合了寧靜感覺，以營造寬緩柔和之感。



主人房同樣以極簡的主題作為貫穿點，男戶主熱愛音樂，設計師認為CD盒面的顏色豐富，就把電視組合櫃設計成擺放男戶主CD藏品的地方，並透過大量CD盒組成斑駁色彩，作為主人寢室的焦點設計，為白色空間帶來點綴。



CD盒組成另類裝飾



在兒子及女兒房間方面，其中一個牆面特別加設一面全高的白色玻璃，以便兒女在上面書寫及繪畫，使水墨畫的設計概念不只是用於室內設計層面，而且也能利用設計影響使用者的行為習慣。



原則間隔的其中一間睡房被改為書房，其書房中設計了大量牆身櫃用作收藏書本，牆身和書桌同樣以白色為主，極簡設計正好讓戶主能專注於閱讀和思考。



為了加強視覺的一體效果，通往房間的走廊採用了隱藏門的做法，以襯托出走廊盡頭掛畫，以空間變化將注意力帶入另一種意境。廚房亦以白色為主，使用了純白的廚櫃及島形廚櫃，呼應全屋的簡約風。