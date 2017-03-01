﻿家居「度假」風 設計融入自然景觀

家庭成員眾多，彼此性格和喜好各有差異，對室內設計師來說亦是一個考驗。若要創造一個「家」的設計，除了追求外觀上的和諧，亦可融合每個家庭成員各自喜愛的風格，和而不同，把融合昇華至融洽，拉近家人的距離。



這次設計個案的設計師，以「度假」作為主題，把得天獨厚的自然景色融入設計中，並為戶主的4個兒女各自設計了不同特色的睡房，增加歸屬感。



戶主用作度假的大埔天賦海灣設計個案，實用面積1,700方呎，採4房雙套間隔，單位享有180度吐露港海景。全屋的風格精髓可說匯集於大廳，它蘊含了家裏各人的風格喜好，設計師Danny Chiu把各人的元素，透過顏色和質料逐一放到廳內，包括白色的沙發、忌廉色及淺木色的家品、胡桃木色的地氈以及一幅藍色的抽象掛畫。



客廳色調柔和，古銅色的牆身配以淺色的家具，形成對比，而設計師利用其樓底高的特點，在客飯廳設計了一大幅假天花，四邊裝設燈槽作滲光效果，減少其累贅感。



除了假天花，設計師亦在電視櫃及飯廳兩側的貯物櫃加設燈槽滲光，使其感覺輕盈亦能產生立體效果。



露台「空中花園」



戶主喜愛品酒，要求有獨立花園，設計師在外連的露台一旁種植了植物，戶外木作為地面，另以露台邊綴以石卵，打造一個「空中花園」，戶主閒時可與家人在此品嘗美酒。



主人睡房設計走酒店華麗路線，牀背牆壁使用具高貴感的啡白波浪紋捫布，以啡白交疊出海濤波浪起伏的意象，呼應窗外的蔚藍海景。房內的深啡木色大型衣櫃、棗紅色的壓紋地氈以及一盞水晶吊燈也互相緊扣，並營造出如酒店般的奢華氣氛。



戶主的2個兒子正負笈外地求學，偶爾會回港，設計師也為他們精心準備睡房。2個兒子共用1間睡房，地面、牆壁及書桌均採用深色胡桃木，呈現英國紳士般的高雅。睡牀則為子母牀設計，需要時可把下層的牀板拉出來使用，倘若2個兒子同時回來亦毋須擔心牀位不足。



房間各有主題



2個女兒喜好相去甚遠，幼女喜愛著名品牌的標誌淺藍色，故設計師為她設計了一排淺藍色捫布衣櫃，上面綴以白色小鳥作為造型把手，隨意地鑲在櫃門上，恍如一同在藍天飛翔的小鳥，正飛往窗外的天空。原有窗台則被改造成工作枱及梳妝桌，善用睡房每一寸空間。



大女兒喜好簡約風格，設計師為大女兒及其夫婿設計的房間，色調以素色為主，忌廉色的牀背捫布與淺木色的衣櫃，配以簡單線條作裝飾，散發樸素韻味。另設計師透過升高地台，使人和海的距離拉近，地台櫃面則使用鏡面，透過映像的反射，使局部空間倍增。