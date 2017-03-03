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日報新聞 > 地產

﻿二手連錄租務個案

2017-03-03 列印
　　二手租務個案持續，中原營業經理伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊樂湖居5座中層H室，面積549方呎，內園景，月租1萬元租出，呎租18.2元。

　　業主於2007年以128萬元買入，租金回報9.4厘。

　　另外，麗湖居1座低層D室，面積547方呎，月租1.05萬元租出，呎租19.2元，業主於2011年以210萬元購入，租金回報達6厘。

　　利嘉閣分行經理梁志偉表示，大潭浪琴園5座中層A室，面積1077方呎，採兩房間隔，望海景，業主原叫租48000元，後減價3000元，減幅逾6%，以月租約45000元租出單位，呎租約41.8元。

　　據了解，業主於2015年5月，以約1925萬元購入，現租出可享租金回報率約2.8厘。
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