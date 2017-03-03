﻿西沙村屋獲用家投資者垂青 300萬至500萬樓價最受捧

西沙區村屋交通方便，租金回報理想，受不少用家及投資者青睞，2月暫時錄得約3宗買賣個案，現時區內放賣單位不足40個，尤其以中層單位最為缺盤。本刊今期介紹企嶺下新圍2,100方呎連2,000方呎入契花園的全幢，叫價1,850萬元；樟木頭村亦有一個990方呎的小全幢以770萬元放盤；井頭村地下連花園戶則以490萬元入市。



西沙區村屋近月交投量平穩，1月錄得約10宗買賣成交，惟本月則受月初節日氣氛影響，暫得3宗，嘉興地產分行經理曾先生表示，睇樓客不少為自住用家，大多以價錢作為入市的首要條件，造價300萬至500萬元的單位最受歡迎，若預算僅約300萬元左右，則只能考慮300方呎至400方呎的細單位。



500萬元以下吸收租客



曾氏又指，「造價350萬元以下的細單位亦吸引不少來自沙田及馬鞍山區的投資客購入作收租之用，因西沙區交通相對其他區村屋方便，而且，租金回報可達逾4厘，故不乏市場。」



目前區內貼市價的放賣盤不足40個，其中約10個為業主持貨滿3年的SSD鬆綁貨，主要分層居多，明星物業高級客戶經理張先生指出，「普遍業主提供的議幅不多，只有部份已『睇啱換樓心水』的業主才會減價求售離場，亦有個別業主臨時反價20萬元，惟不獲追價導致未能沽出。」他續指出，現時中層戶缺盤，入場價370萬元起步，而地下連花園及頂層連天台戶最平480萬元即有交易，但若要尋找較高質素的則要達至500餘萬元。



少於5伙月租1萬



至於租務方面，世紀21奇豐物業客戶經理許小姐透露，新春假期過後持續有客問盤，大多為區外客欲尋覓月租1萬元的單位，本月暫錄5宗租賃個案。區內放租盤不多，僅得約20個，大部份均為1.3萬元至1.5萬元、且質素一般的貨尾盤，而月租1萬元的單位則只得5個。現時450方呎的細單位最平月租9,500元，而700方呎的中層戶則以1萬元起步。